В Брянске возле БУМа появились «Часы желаний»
Инсталляцию установили к Новому году
Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск".
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В Бежицком районе Брянска установили новую инсталляцию – «Часы желаний». Композицию смонтировали на площади перед ТЦ «БУМ-Сити», где уже поставили первую в городе новогоднюю елку.
Снимок с «Часами желаний» горожане опубликовали в соцсети. С большими часами, на которых написано «все сбудется», брянцы уже вовсю фотографируются. И, судя по задумке авторов, загадывают желания.
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ИСТОЧНИК KP.RU