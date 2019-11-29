В Брянске возле БУМа появились «Часы желаний»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-29T15:12:12+03:00

Инсталляцию установили к Новому году

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В Бежицком районе Брянска установили новую инсталляцию – «Часы желаний». Композицию смонтировали на площади перед ТЦ «БУМ-Сити», где уже поставили первую в городе новогоднюю елку.

Снимок с «Часами желаний» горожане опубликовали в соцсети. С большими часами, на которых написано «все сбудется», брянцы уже вовсю фотографируются. И, судя по задумке авторов, загадывают желания.

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ИСТОЧНИК KP.RU