В Брянске довели до суда дело о ДТП с тремя погибшими в Унечском районе

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-29T13:52:24+03:00

Авария на несколько часов парализовала движение по трассе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

Начинается суд по делу о смертельном ДТП в Унечском районе. Во время страшной автоаварии столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. Погибли три человека, еще пять пострадали.

По итогам расследования на скамье подсудимых оказался 33-летний гражданин Белоруссии, который был за рулем фуры. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц.

- Как полагает следствие, 1 июля около 13 часов водитель грузового тягача "Вольво" с полуприцепом ехал по дороге А-240 "Брянск-Новозыбков" в Унечском районе в направлении в Брянска, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Не убедившись в безопасности своих действий, он начал разворачиваться в обратную сторону, пересекая при этом сплошные линии разметки и "зебру". Таким маневром грузовик полностью перекрыл две полосы, предназначенные для движения в торону Брянска. В это время в попутном направлении сзади автопоезда по левой полосе двигался рейсовый микроавтобус "Мерседес", перевозивший 17 пассажиров.

Водитель микроавтобуса пытался свернуть влево, но столкновения избежать не удалось. На месте происшествия погибли 25-летний мужчина и две женщины 52-х и 54-х лет - все пассажиры микроавтобуса. Еще 5 пассажиров получили серьезные травмы.

Суда обвиняемый дожидается в СИЗО.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU