В Брянске детский сад «Ромашка» станет муниципальным
Городу его передадут железнодорожники
Город получит детский сад бесплатно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске детский сад №67 «Ромашка» перейдет в собственность города. Его безвозмездно передадут железнодорожники. Городские власти уже договорились о приобретении, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
Напомним, детский сад «Андрейка» город выкупил у железнодорожников за 15,1 миллиона рублей. Его отремонтировали за бюджетные деньги. Торжественная церемония открытия обновленного учреждения прошла 28 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU