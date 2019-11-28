2019-11-28T18:10:50+03:00
Общество

В Брянске детский сад «Ромашка» станет муниципальным

Городу его передадут железнодорожники
Мария Дедкова
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Город получит детский сад бесплатно.Город получит детский сад бесплатно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске детский сад №67 «Ромашка» перейдет в собственность города. Его безвозмездно передадут железнодорожники. Городские власти уже договорились о приобретении, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Напомним, детский сад «Андрейка» город выкупил у железнодорожников за 15,1 миллиона рублей. Его отремонтировали за бюджетные деньги. Торжественная церемония открытия обновленного учреждения прошла 28 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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