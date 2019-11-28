В Брянске открыли детский сад «Андрейка»
В Брянске открыли обновленный детский сад «Андрейка». Под него оборудовали корпус лицея №27. Сюда будут ходить 130 ребятишек, в том числе 50 малышей ясельного возраста. На открытие детского сада приехали руководители города и области, сообщают в пресс-службе правительства региона. Губернатор Александр Богомаз прошел по комнатам и оценил проделанную работу.
Напомним, учреждение город выкупил у железнодорожников за 15,1 миллиона рублей. Для детсада отремонтировали помещение, купили современное оборудование, инвентарь, развивающие игрушки.
До конца года свои двери для малышей откроют еще три дошкольных учреждения - в Брянске, Брянском районе и Сураже.
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ИСТОЧНИК KP.RU