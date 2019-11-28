Водитель упавшего с моста под Брянском тягача находится в больнице
Стали известны подробности ДТП на объездной дороге под Брянском. Напомним, здесь около полудня в среду, 27 сентября, с моста рухнула фура.
По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля DAF ехал со стороны Дятьково в сторону Орла. Тягач врезался в эстакаду и упал с моста в правый кювет.
Водителя госпитализировали.
- У него перелом ключицы, ребер, носа, подкожная эмфизема и другие травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU