Водитель упавшего с моста под Брянском тягача находится в больнице

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-28T12:59:20+03:00

Жизни пострадавшего уже ничего не угрожает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Стали известны подробности ДТП на объездной дороге под Брянском. Напомним, здесь около полудня в среду, 27 сентября, с моста рухнула фура.

По предварительной информации областной ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля DAF ехал со стороны Дятьково в сторону Орла. Тягач врезался в эстакаду и упал с моста в правый кювет.

Водителя госпитализировали.

- У него перелом ключицы, ребер, носа, подкожная эмфизема и другие травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU