Под Брянском с моста упал тягач

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-27T14:50:33+03:00

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На объездной дроге под Брянском тягач сорвался с моста. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду, 27 ноября.

По словам очевидцев аварии, автомобилист не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в отбойник. Автомобиль пробил ограждение моста и упал вниз. Тягач получил серьезные механические повреждения - кабина оказалась полностью смята. Только по счастливой случайности, водитель остался жив. Его госпитализировали. Выяснять причины и обстоятельства ДТП предстоит сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU