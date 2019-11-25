Продавец магазина в Брянске отдала телефонным мошенникам 45 тысяч рублей из кассы

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-25T14:16:32+03:00

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Брянцев продолжают обманывать телефонные мошенники. На этот раз жертвой аферистов стала 43-летняя продавец из магазина одежды.

- На рабочий телефон позвонил мужчина, представившийся руководителем, курирующим вопросы безопасности торговой сети на региональном уровне, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина сообщил, что нужно как можно быстрее оплатить заказ за установку рекламных объектов. Не желая обострять отношения с руководителем высокого уровня, потерпевшая взяла из кассы 45 тысяч рублей и перевела деньги через банкомат на указанный собеседником счет. Лишь позже женщина узнала, что попалась на уловку мошенника.

Полицейские выясняют подробности случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего за прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, жители региона отдали телефонным мошенникам больше 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU