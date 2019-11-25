Брянцы отдали телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-25T11:34:42+03:00

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За неделю с 18 по 24 ноября жители Брянской области отдали телефонным мошенникам больше 400 тысяч рублей. В основном, злоумышленники представлялись работниками банков, чтобы узнать секретные данные банковских счетов. Был звонок и от лжеполицейских, которые за взятку обещали выручить из беды родственников.

- Также горожане пострадали от мнимых покупателей в соцсети, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На такую уловку попалась жительница Бежицы, продававшая холодильник. У женщины со счета списали 51 тысячу рублей.

Последней на минувшей неделе жертвой мошенников стала 43-летняя продавец из магазина одежды. На рабочий телефон позвонил мужчина, представившийся руководителем, курирующим вопросы безопасности торговой сети на региональном уровне. Мужчина сообщил, что нужно как можно быстрее оплатить заказ за установку рекламных объектов. Не желая обострять отношения с руководителем высокого уровня, потерпевшая взяла из кассы 45 тысяч рублей и перевела деньги через банкомат на указанный собеседником счет. Лишь позже женщина узнала, что попалась на уловку мошенника.

Полицейские выясняют подробности афер, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU