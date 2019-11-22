Массовое изгнание треног с улиц Брянска

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-22T10:48:47+03:00

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В четверг, 21 ноября, на улицах областного центра появился десант активистов, которые пикетируют скрытые от обзора водителей камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Акция продолжается, в рамках объявленной партией ЛДПР мобилизации, к ней массово присоединяются активисты, она становится народной и вызывает душевную поддержку у автомобилистов. На этот раз они уже не только одобрительно сигналили активистам, останавливались и делились своими наблюдениями, но даже угощали участников акции горячим кофе.

Операторы передвижных камер не желают расставаться со своей кормушкой. Они тщетно ищут защиты у стражей порядка. В ходе массового пикетирования активистам пришлось давать объяснения прибывшим по вызову сотрудникам полиции, которые,в свою очередь, не зафиксировали никаких нарушений общественного порядка со стороны активистов ЛДПР.

Мобилизация желающих принять участие в акции ЛДПР против бесчинства владельцев треног продолжается. Для этого необходимо обратиться в штаб партии по телефону 8 (4832) 66-02-96 или на электронную почту ldpr32@mail.ru. Оставить свою заявку на участие в акции и координаты можно также в группе регионального отделения в соцсети «ВКонтакте» - https://vk.com/ldpr_32.

ИСТОЧНИК KP.RU