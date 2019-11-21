Для брянских автомобилистов медсправка подорожает с февраля

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-21T14:05:55+03:00

В разных регионах стоимость анализов колеблется от 3 до 6 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ее стоимость вырастет в несколько раз

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Медицинская справка для брянских автомобилистов подорожает лишь с февраля. До этого времени цены на прием нарколога останутся прежними.

Напомним, брянцы переполошились из-за приказа Минздрава, который вступает в силу 22 ноября. В документе говорится, что перед получением или заменой водительского удостоверения кандидатам нужно будет пройти медицинское освидетельствование.

Обязательным станет исследование мочи на девять видов наркотиков. А еще - тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина. Он показывает, как часто человек выпивает.

Эти анализы стоят дорого. В разных регионах их стоимость колеблется от 3 до 6 тысяч рублей. Сколько точно будут стоить пробы в нашем регионе, пока неизвестно.

Таким образом, если сейчас медицинская справка обойдется водителям от 1,5 до 2 тысяч рублей, то после февраля она вырастет до 4,5- 7,5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU