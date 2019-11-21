Брянцы выстроились в очереди за справками от нарколога

Брянцы выстроились в огромные очереди к наркологам. С 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава России. В нем говорится, что перед получением или заменой водительского удостоверения кандидатам нужно будет пройти обязательное медицинское освидетельствование.

До сих пор будущему водителю нужно было посетить четырех врачей и пройти экспресс-тест на наркотики. Вместе со справкой это стоило от 800 до 1,5 тысячи рублей. При вступлении в силу нового приказа автомобилистам помимо визита к терапевту, офтальмологу, наркологу и психиатру нужно будет сдавать дополнительные анализы. А стоят они в два раза больше, чем сама справка (см. "Калькулятор").

Обязательным станет исследование мочи на девять видов наркотиков. А еще - тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT)*. Он показывает, как часто человек выпивает.

Платить за исследования естественно будут сами будущие автомобилисты. Кроме того, увеличится и время получения справки. Сначала нужно сдать анализы, которые готовят от двух до шести дней. И только потом идти на прием к врачам.

Как считают в Минздраве, дополнительное обследование поможет выявить злостных любителей запрещенных препаратов и алкоголя. И не позволит им получить водительское удостоверение. К сожалению, именно нетрезвые автомобилисты нередко становятся виновниками ДТП. Так, на брянских дорогах с начала года по вине пьяных шоферов произошло 15 автоаварий, в которых 6 человек погибли и 23 получили травмы.

Накануне вступления приказа в силу в областном наркологическом диспансере образовались огромные очереди. Жители региона массово пытаются получить медсправки в прежнем порядке.

Такое объявление встречает брянцев в областном диспансере. Фото: vk.com, Гуля Игруля

Брянцев попросили не устраивать паники.

- До 1 февраля, а может быть и даже и позже, стоимость и процедура осмотра врача для водителей у нас останутся прежними, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в Брянском областном наркологическом диспансере. - Это продлится, пока не купим необходимое оборудование для проведения анализов. Сейчас идут торги по нему. Чтобы избежать суеты и очередей, просим жителей области посетить нарколога до этого времени.

КАЛЬКУЛЯТОР

Почем медсправка для брянца?**

Прием нарколога - 600 руб.

Прием психиатра - 300 руб.

Прием окулиста - 300 руб.

Прием терапевта и выдача справки - 500 руб.

Скрининг на наркотики и психотропные вещества - 3000 руб.

Анализ CDT - 3000 руб.

Итого: 7700 руб. * - КДТ

** - средние цены за новые анализы

ВАЖНО!

Из-за ажиотажа с медсправками для водителей по всей стране 21 ноября Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о дополнительном медобследовании для водителей на неопределнный срок.

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