2019-11-21T10:42:34+03:00
Общество

Директора брянского лицея №27 накажут за поборы

Руководителю образовательного учреждения грозит штраф
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Выяснилось, что родители школьников регулярно сдавали деньги на «нужды лицея»Выяснилось, что родители школьников регулярно сдавали деньги на «нужды лицея»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске директора лицея №27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова привлекли к административной ответственности за поборы.

Нарушения закона выявила прокуратура.

Оказалось, в образовательном учреждении нарушали порядок оказания платных услуг при приеме в «Школу будущего первоклассника». Кроме того, родители учеников регулярно сдавали деньги на «нужды лицея», пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Теперь директору грозит штраф до 50 тысяч рублей. От начальника Управления образования мэрии правоохранители потребовали разобраться в ситуации и навести порядок в образовательном учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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