Директора брянского лицея №27 накажут за поборы
В Брянске директора лицея №27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова привлекли к административной ответственности за поборы.
Нарушения закона выявила прокуратура.
Оказалось, в образовательном учреждении нарушали порядок оказания платных услуг при приеме в «Школу будущего первоклассника». Кроме того, родители учеников регулярно сдавали деньги на «нужды лицея», пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Теперь директору грозит штраф до 50 тысяч рублей. От начальника Управления образования мэрии правоохранители потребовали разобраться в ситуации и навести порядок в образовательном учреждении.
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ИСТОЧНИК KP.RU