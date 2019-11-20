2019-11-20T15:12:18+03:00
Общество

В Брянске простились с лидером регионального отделения компартии Степаном Понасовым

Степана Николаевича похоронили на центральном кладбище
Елена РАКОВА
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Степан Николаевич умер на 73-м году жизни.Степан Николаевич умер на 73-м году жизни.
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В среду, 20 ноября, в Брянске простились с лидером регионального отделения КПРФ Степаном Понасовым.

Гражданская панихида состоялась в брянском драматическом театре. Проститься с лидером областных коммунистов пришли сотни брянцев: друзья, родственники, сторонники, депутаты областной Думы, руководители города и области.

Похоронили Степана Николаевича на аллее Славы на центральном кладбище в Советском районе.

Напомним, Степан Понасов скончался на 73-м году жизни 18 ноября после тяжелой, продолжительной болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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