В Брянске простились с лидером регионального отделения компартии Степаном Понасовым
В среду, 20 ноября, в Брянске простились с лидером регионального отделения КПРФ Степаном Понасовым.
Гражданская панихида состоялась в брянском драматическом театре. Проститься с лидером областных коммунистов пришли сотни брянцев: друзья, родственники, сторонники, депутаты областной Думы, руководители города и области.
Похоронили Степана Николаевича на аллее Славы на центральном кладбище в Советском районе.
Напомним, Степан Понасов скончался на 73-м году жизни 18 ноября после тяжелой, продолжительной болезни.
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ИСТОЧНИК KP.RU