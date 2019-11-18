2019-11-18T10:16:10+03:00
Общество

Ушел из жизни глава брянских коммунистов Степан Понасов

Политик умер на 73-м году жизни
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске скончался лидер регионального отделения КПРФ Степан Понасов. Его не стало на 73-году жизни после болезни.

Степан Николаевич вошел в областную Думу седьмого созыва, которую избрали в сентябре этого года. Политик был депутатом от КПРФ.

Степан Понасов родился в 1947 году в поселке Пролетарский в Брянском районе. Окончил Брянский политехнический техникум и Брянский институт транспортного машиностроения. Долгое время возглавлял обком коммунистической партии Брянской области. Больше 20 лет избирался депутатом облдумы.

Редакция «Комсомольской правды» - Брянск» выражает соболезнования родным и близким Степана Николаевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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