Ушел из жизни глава брянских коммунистов Степан Понасов
В Брянске скончался лидер регионального отделения КПРФ Степан Понасов. Его не стало на 73-году жизни после болезни.
Степан Николаевич вошел в областную Думу седьмого созыва, которую избрали в сентябре этого года. Политик был депутатом от КПРФ.
Степан Понасов родился в 1947 году в поселке Пролетарский в Брянском районе. Окончил Брянский политехнический техникум и Брянский институт транспортного машиностроения. Долгое время возглавлял обком коммунистической партии Брянской области. Больше 20 лет избирался депутатом облдумы.
Редакция «Комсомольской правды» - Брянск» выражает соболезнования родным и близким Степана Николаевича.
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ИСТОЧНИК KP.RU