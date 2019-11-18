С главой брянских коммунистов Степаном Понасовым простятся 20 ноября
Похороны лидера брянских коммунистов Степана Понасова пройдут 20 ноября. Его похоронят на Аллее героев на Центральном кладбище Советского района.
Гражданская панихида состоится в здании обкома КПРФ. Проститься с политиком можно будет с 11.00 до 13.00, сообщили «Комсомольской правде» в Брянске» в обкоме партии.
Напомним, Степан Понасов скончался в понедельник, 18 ноября, на 73-м году жизни после продолжительной болезни.
Степан Николаевич вошел в областную Думу седьмого созыва, которую избрали в сентябре этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU