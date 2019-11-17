В Брянской области пропавшего 39-летнего Николая Шармая нашли живым
Радостную новость сообщили поисковики
Фото: vk.сom, поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Брянской области нашли пропавшего немого инвалида - 39-летнего Николая Шармая. Мы писали, что мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с родными 11 ноября.
Николая несколько дней искали полицейские и поисковики. А 15 ноября волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что мужчина найден живым.
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ИСТОЧНИК KP.RU