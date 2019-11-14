2019-11-14T14:19:48+03:00
Общество

В Брянской области ищут двух мужчин

Их поиском занимается полиция и волонтеры
Мария Дедкова
Поделиться:
50-летний Михаил Полоник ушел из дома 30 октября. Фото: "Лиза Алерт" Брянск"50-летний Михаил Полоник ушел из дома 30 октября. Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянской области разыскивают двух пропавших мужчин. 50-летний Михаил Полоник ушел из дома 30 октября. С тех пор нем ничего не известно.

Как рассказывают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" мужчина может нуждаться в медицинской помощи и находиться в любом районе области. Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, на шее шрам. Был одет в темно-зеленую куртку, черно-белый свитер, темно-синие джинсы. Обут в темно-зеленые кроссовки.

А Николай Шармай пропал 11 ноября. Фото: "Лиза Алерт" Брянск"

А Николай Шармай пропал 11 ноября. Фото: "Лиза Алерт" Брянск"

А Николай Шармай пропал 11 ноября. Его ищут в селе Воронок Стародубского района. Рост пропавшего 165 сантиметров, нормального телосложения, серо-зеленые глаза. Был одет в серо-коричневую дубленку, синий костюм, розовую рубашку. Обут в черные ботинки.

Если вы знаете что-либо о пропавших мужчинах, просьба позвонить по телефонам 88007005452 или 102.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на улице Советской начали переносить водопровод и электросети
Подготовка к публичным слушаниям
Комплекс ГТО для брянских школьников
Транспортное развитие
Брянский боец Виталий Минаков стал советником руководителя Росмолодежи
В Брянске стартовало строительство Литейного моста
Отравившихся в санатории брянских школьников выписали из столичной больницы
В регионе стало чище
Брянские бойцы спецназа устроили экскурсию для школьников
19 ноября у станции в Клюковниках закроют переезд
В Брянске 10 дней будут ловить пьяных автомобилистов
Брянск поборется за субсидию на покупку троллейбусов
Купленные Брянском автобусы выйдут на маршруты в январе
Заместитель губернатора Брянской области принял участие в заседании оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо
Недобросовестных управляющих компаний становится меньше
В Клинцовском районе лже-соцработница обокрала беспомощного пенсионера
В Брянске оборудуют больше 300 контейнерных площадок для сбора мусора