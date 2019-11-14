В Брянской области ищут двух мужчин

14 Нояб. 14:19 2019-11-14T14:19:48+03:00

Их поиском занимается полиция и волонтеры

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В Брянской области разыскивают двух пропавших мужчин. 50-летний Михаил Полоник ушел из дома 30 октября. С тех пор нем ничего не известно.

Как рассказывают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" мужчина может нуждаться в медицинской помощи и находиться в любом районе области. Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, на шее шрам. Был одет в темно-зеленую куртку, черно-белый свитер, темно-синие джинсы. Обут в темно-зеленые кроссовки.

А Николай Шармай пропал 11 ноября. Фото: "Лиза Алерт" Брянск"

А Николай Шармай пропал 11 ноября. Его ищут в селе Воронок Стародубского района. Рост пропавшего 165 сантиметров, нормального телосложения, серо-зеленые глаза. Был одет в серо-коричневую дубленку, синий костюм, розовую рубашку. Обут в черные ботинки.

Если вы знаете что-либо о пропавших мужчинах, просьба позвонить по телефонам 88007005452 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU