Администрацию Стародубского района возглавил Александр Подольный

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-17T10:48:54+03:00

Его кандидатуру избрали на очередной сессии горсовета

Изменить размер текста: A A

Главой администрации Стародубского района стал Александр Подольный. Такое решение приняли на очередном заседании районного Совета народных депутатов в субботу, 16 ноября. Об этом сообщает издание "Стародубский вестник".

Напомним, с 19 июля Александр Владимирович являлся временно исполняющим обязанности главы администрации района. Бывший врио Андрей Литвяк написал заявление об уходе 15 июля.

Александр Подольный родился в 1962 году в селе Сергеевск Стародубского района. Долго служил в органах внутренних дел, работал главой администрации Стародубского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU