Главой администрации Стародубского района временно стал Александр Подольный

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-19T10:25:22+03:00

К своим обязанностям он приступит уже 19 июля. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Временно исполняющим обязанности главы администрации Стародубского района назначили Александра Подольного. Такое решение приняли депутаты на очередном заседании районного Совета, которое прошло в четверг, 18 июля, сообщает газета "Стародубский вестник".

15 июля на имя главы района Владимира Ковалева поступило заявление о прекращении полномочий от врио главы администрации района Андрея Литвяка. Депутаты согласились с этим решением.

Временное исполнение полномочий главы администрации возложили на Александра Подольного. К своим обязанностям он приступит уже 19 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU