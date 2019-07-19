2019-07-19T10:25:22+03:00
Политика

Главой администрации Стародубского района временно стал Александр Подольный

Такое решение приняли депутаты
Мария Дедкова
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К своим обязанностям он приступит уже 19 июля.К своим обязанностям он приступит уже 19 июля.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Временно исполняющим обязанности главы администрации Стародубского района назначили Александра Подольного. Такое решение приняли депутаты на очередном заседании районного Совета, которое прошло в четверг, 18 июля, сообщает газета "Стародубский вестник".

15 июля на имя главы района Владимира Ковалева поступило заявление о прекращении полномочий от врио главы администрации района Андрея Литвяка. Депутаты согласились с этим решением.

Временное исполнение полномочий главы администрации возложили на Александра Подольного. К своим обязанностям он приступит уже 19 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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