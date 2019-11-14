Отравившихся в санатории брянских школьников выписали из столичной больницы

14 Нояб. 17:33 2019-11-14T17:33:17+03:00

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Все брянские школьники, отравившиеся на отдыхе в Кисловодске, вернулись домой. Детей выписали на днях из московской инфекционной клинической больницы №1 после обследования, сообщили в региональном департаменте образования.

Напомним, 31 брянский школьник отравился на курорте в Кисловодске. Ребята почувствовали себя плохо, когда возвращались домой на поезде Владикавказ- Москва 7 ноября.

Напомним, по факту случившегося в Московском межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК завели уголовное дело. Его расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU