2019-11-14T17:33:17+03:00
Общество

Отравившихся в санатории брянских школьников выписали из столичной больницы

Дети вернулись домой
Мария Дедкова
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Детей выписали из московской инфекционной клинической больницы №1.Детей выписали из московской инфекционной клинической больницы №1.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Все брянские школьники, отравившиеся на отдыхе в Кисловодске, вернулись домой. Детей выписали на днях из московской инфекционной клинической больницы №1 после обследования, сообщили в региональном департаменте образования.

Напомним, 31 брянский школьник отравился на курорте в Кисловодске. Ребята почувствовали себя плохо, когда возвращались домой на поезде Владикавказ- Москва 7 ноября.

Напомним, по факту случившегося в Московском межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК завели уголовное дело. Его расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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