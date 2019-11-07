29 брянских школьников госпитализировали с отравлением после отдыха в Минеральных Водах
Брянские школьники почувствовали себя плохо по пути домой из санатория Минеральных Вод.
Вечером 6 ноября группа из 44 человек возвращались с отдыха домой на поезде Владикавказ-Москва. Восемь детей пожаловались сопровождающему на тошноту. На станции Россошь в Воронежской области ребятам оказали первую медпомощь. Но как только поезд тронулся, с похожими симптомами к взрослым обратился еще 21 ребенок.
В Москве с поезда детей тут же отправили в инфекционную больницу.
– По факту отравления детей следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - говорят в пресс-службе Московского межрегиональное СУ на транспорте СКР. - Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU