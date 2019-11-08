В Брянске ДТП с 22-летней девушкой попало на видео
В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен ДТП с 22-летней девушкой на улице Маяковского в Брянске.
На кадрах видно, что девушка начала быстро перебегать дорогу. Водитель троллейбуса остановился. На встречной полосе притормозила и автомобилистка за рулем ВАЗа. Но водитель «Рено» продолжил ехать. От удара девушку отбросило на отечественную легковушку.
К счастью, пострадавшая осталась жива. Ее госпитализировали с переломом таза.
ДТП с 22-летней девушкой в Брянске.Видео: vk.com, "Типичный Брянск"
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ИСТОЧНИК KP.RU