В Брянске ДТП с 22-летней девушкой попало на видео

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-08T12:45:59+03:00

Кто виноват в случившемся, будут выяснять полицейские. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой запечатлен ДТП с 22-летней девушкой на улице Маяковского в Брянске.

На кадрах видно, что девушка начала быстро перебегать дорогу. Водитель троллейбуса остановился. На встречной полосе притормозила и автомобилистка за рулем ВАЗа. Но водитель «Рено» продолжил ехать. От удара девушку отбросило на отечественную легковушку.

К счастью, пострадавшая осталась жива. Ее госпитализировали с переломом таза.

ДТП с 22-летней девушкой в Брянске.Видео: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU