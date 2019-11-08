В Брянске на улице Маяковского девушка попала под колеса сразу двух машин
Пострадавшую с переломом костей таза госпитализировали
По предварительной информации, 60-летний водитель "Рено Сандерро" сбил девушку, которая переходила дорогу по зебре.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Маяковского сбили 22-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8.00.
По предварительной информации, 60-летний водитель "Рено Сандерро" сбил девушку, которая переходила дорогу по зебре. От удара пешехода отбросило на ВАЗ-111840 под управлением 36-летней автомобилистки, которая уже успела остановиться.
В ДТП 22-летняя девушка получила перелом костей таза, сообщают в областной Госавтоинспекции. Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU