В Брянской области задержали грузовики с телятами и лошадьми
Животных пытались провезти без документов
Фото:Управлении ветеринарии по Брянской области
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В Брянской области 2 и 4 ноября полицейские и сотрудники ветеринарии задержали два грузовика с животными.
Одну машину остановили в Брянском, другую -в Выгоничском районе. В большегрузах оказались пять телят и шесть лошадей без ветеринарных документов.
- За данные нарушения виновные лица привлекли к административной ответственности, - говорят в Управлении ветеринарии по Брянской области. - Скот направили владельцам для проведения карантинных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU