В Брянской области задержали грузовики с телятами и лошадьми

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-05T18:39:27+03:00

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В Брянской области 2 и 4 ноября полицейские и сотрудники ветеринарии задержали два грузовика с животными.

Одну машину остановили в Брянском, другую -в Выгоничском районе. В большегрузах оказались пять телят и шесть лошадей без ветеринарных документов.

- За данные нарушения виновные лица привлекли к административной ответственности, - говорят в Управлении ветеринарии по Брянской области. - Скот направили владельцам для проведения карантинных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU