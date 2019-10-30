Под колеса иномарки попал нетрезвый пешеход-нарушитель в Брянске

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-30T10:48:20+03:00

Полицейские уточняют причины и обстоятельства ДТП. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске под колеса иномарки Рено Логан попал нетрезвый пешеход нарушитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20.20 во вторник, 29 октября, на переулке Авиационном.

- По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля ехал в сторону улицы Костычева, когда сбил 42-летнего пешехода, - рассказывают в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Мужчина переходил дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

У пострадавшего пешехода медики диагностировали ушиб нижней челюсти, перелом правого плеча, перелом поперечного отростка L2 справа. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение. Как показала медицинская экспертиза, в момент ДТП он был пьян.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Всего за прошедшие сутки 29 октября, в Брянской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU