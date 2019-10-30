В Брянске водитель грузовика сбил 81-летнюю пенсионерку на парковке

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-30T10:37:19+03:00

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Водитель грузовой ГАЗели сбил 81-летнюю пенсионерку в Брянске. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.15 29 октября на проспекте Московском на территории продовольственной базы.

По предварительной информации ОГИБДД УМВД России по Брянску, 33-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗель, при движении задним ходом сбил 81-летнюю женщину.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшей пенсионерки закрытый перелом шейки бедра слева, закрытый перелом нижней трети левого предплечья, вывих тазобедренного сустава слева. Горожанку госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки 29 октября, в Брянской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU