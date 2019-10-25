2019-10-25T13:23:21+03:00
Происшествия

Полицейские ищут свидетелей ДТП в Брянском районе

Авария произошла на 139 километре автодороги «Орел-Смоленск»
Никита ЕВТИХОВ
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Полицейские просят откликнуться очевидцев автоаварии.Полицейские просят откликнуться очевидцев автоаварии.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские полицейские ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 10 октября около 11 часов утра на 139 километре смоленской трассы Р-120 вблизи Брянска. Дорогу не поделил мини-грузовик «Исузу Эльф» и фургон «Опель Мовано».

В ДТП пострадала 66-летняя пенсионерка, которая была за рулем «Опеля», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Она получила во время столкновения серьезные травмы.

Если вы стали свидетелем ДТП или что-либо знаете об аварии, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет. 6

Телефоны: 8 (4832) 67-03-61, 67-03-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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