На Брянщине за три дня оштрафовали 324 водителя автобусов

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-24T15:18:45+03:00

за водителями автобусов полицейские будут следить до 27 октября. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянской области инспекторы ДПС с 21 по 23 октября во время проведения операции «Автобус» выписали штрафы 324 водителям общественного транспорта. Их наказали за нарушение правил дорожного движения, сообщают в региональной Госавтоинспекции. Всего за это время остановили и проверили 871 пассажирский автобус.

Профилактическая акция проходит в области с 21 октября. В это время инспекторы и «скрытые патрули» ДПС пристально следят за работой общественного транспорта. В частности, сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также исправность машин.

Завершиться операция 27 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU