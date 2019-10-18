2019-10-18T19:28:21+03:00
Спорт

Брянские баскетболисты 19 октября проведет первую игру на первенстве ЦФО

До Нового года нашим игрокам останется сыграть еще шесть
Никита ЕВТИХОВ
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В эти выходные, 19-20 октября подопечные Сергея Сиволоба – тренера баскетбольной команды «Брянск» - встретятся с соперниками из центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом САЭС». Игры состоятся в рамках первенства среди мужских команд первой лиги Центрального федерального округа. Открыть сезон брянским баскетболистам придется на выезде в Десногорске. Помимо нас, 19-20 октября, померяются силами команды из Рязани и Твери.

- Всего брянским баскетболистам предстоит до Нового года сыграть семь игр, - как рассказали в пресс-службе Управления физической культуры и спорта Брянской области. – В октябре наши ребята встретятся во втором туре с липецкой командой «МицуБаскет». А в ноябре – с игроками из Твери и Курска. Завершиться для них первая часть сезона поединком с баскетбольной командой «Рязань».

Практически все игры наши баскетболисты проведут в гостях. В домашних стенах сыграют лишь второго-третьего ноября с тверчанами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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