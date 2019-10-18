Жителя Клинцов наказали за 64 рыбешки

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-18T15:26:16+03:00

Суд обязал браконьера потрудиться на общество шесть суток

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В Гордеевском районе осудили 47-летнего рыбака. Житель Клинцов, по версии следствия, 30 июля ловил рыбу сетью на мелиоративном канале в пойме реки Ипуть. Поймать за утро ему удалось 64 окуня, карася и леща. Рыбацкое счастье обошлось жителю Брянщины в сумму более 16 тысяч рублей.

- В суде мужчина признал свою вину, - как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Он заранее возместил ущерб, причиненный государству незаконной ловлей. При этом суд обязал рыбака бесплатно потрудиться на благо общество шесть дней.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU