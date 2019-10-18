2019-10-18T11:29:53+03:00
Общество

В Брянске нашли водителя, сбившего пенсионера на улице Емлютина

Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав
Мария Дедкова
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Нарушителем оказался 62-летний владелец автомобиля "Форд Мондео".Нарушителем оказался 62-летний владелец автомобиля "Форд Мондео".Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске полицейские отыскали водителя, сбившего пенсионера на улице Емлютина.

Нарушителем оказался 62-летний владелец автомобиля "Форд Мондео". На него завели административное дело, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Теперь автомобилисту, скрывшемуся с места ДТП, грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Напомним, 16 октября травмпункт Советского района обратился 86-летний мужчина. Он рассказал, что у магазина его сбил автомобиль и уехал. С переломом ноги пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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