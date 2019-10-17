В Брянске на улице Емлютина автомобилист сбил пенсионера и уехал

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-17T11:53:51+03:00

Пострадавшего на улице Емлютина госпитализировали. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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Пенсионер из Брянска получил перелом ноги после встречи с неизвестным автомобилистом. О случившемся в городскую Госавтоинспекцию сообщили медики из травмпункта Советского района.

К ним обратился 86-летний мужчина, которого потом госпитализировали. Он пояснил, что травмы получил в ДТП, которое произошло на улице Емлютина около 12.05 в среду, 16 октября.

- По предварительной информации, неустановленный водитель сбил пешехода у магазина, - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску. - С места ДТП нарушитель скрылся. По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU