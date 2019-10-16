2019-10-16T18:09:35+03:00
Общество

Жителей Брянска возмутил очередной автохам

Владелец «Тойоты» перегородил тротуар
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ФОТО: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".ФОТО: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске автохам перекрыл тротуар своей иномаркой. Фото неправильно припаркованной «Тойоты» опубликовали в соцсетях в среду, 16 октября.

Автор подписал снимок: «Автомобиль на тротуаре - пешеход на газон». В комментариях к посту горожане просят сотрудников ГИБДД не оставить ситуацию без внимания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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