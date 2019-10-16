Жителей Брянска возмутил очередной автохам

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-16T18:09:35+03:00

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В Брянске автохам перекрыл тротуар своей иномаркой. Фото неправильно припаркованной «Тойоты» опубликовали в соцсетях в среду, 16 октября.

Автор подписал снимок: «Автомобиль на тротуаре - пешеход на газон». В комментариях к посту горожане просят сотрудников ГИБДД не оставить ситуацию без внимания.

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ИСТОЧНИК KP.RU