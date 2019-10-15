Электросварщик БМЗ завоевал «серебро» корпоративного чемпионата

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-15T17:28:07+03:00

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Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») второй год подряд завоевывает призовые места на корпоративном чемпионате компании «Трансмашхолдинг» по стандартам WorldSkills. Состязания в компетенции «Сварочные технологии» проводятся на Тверском вагоностроительном заводе и являются отборочным этапом для участия представителя компании в национальном чемпионате рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

В этом году серебряным призером корпоративного чемпионата стал электросварщик цеха магистральных тепловозов Сергей Захаров. На БМЗ он работает с 2013 года и постоянно использует все возможности, чтобы совершенствовать свое профессиональное мастерство. За пять лет Сергей повысил квалификацию до шестого разряда, успешно выступает на заводских конкурсах «Лучший в профессии». Награда чемпионата компании «Трансмашхолдинг» стала важным этапом профессионального роста.

Сергей успешно выполнил задания по сборке и сварке четырёх модулей, каждый из которых предполагал применение навыков сварки определённого вида. Качество сварных швов проверялось рентгеном, образцы подвергались гидравлическим и механическим испытаниям. В результате представитель БМЗ уступил коллеге с Тверского вагоностроительного завода всего 1,8 балла.

В прошлом году другой заводчанин, Алексей Епишин, оказался лучшим среди молодых специалистов заводов Трансмашхолдинга в компетенции «Сварочные технологии». Он стал участником национального чемпионата по методике WorldSkills в Екатеринбурге.

Для молодых рабочих на БМЗ создаются все условия, чтобы постоянно повышать квалификацию, расширять профессиональную компетенцию. Электросварщики, например, проходят обучение с помощью тренажера дополненной реальности. На предприятии обновляется парк индивидуального оборудования для сварщиков, сварочные процессы переводятся на интенсивные технологии, новый уровень автоматизации и роботизации.

ИСТОЧНИК KP.RU