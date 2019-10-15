2019-10-15T17:28:07+03:00
Экономика

Электросварщик БМЗ завоевал «серебро» корпоративного чемпионата

Поделиться:
Сергей Захаров (справа) с главным экспертом чемпионата ТМХ Андреем Башариным.Сергей Захаров (справа) с главным экспертом чемпионата ТМХ Андреем Башариным.
Изменить размер текста:

Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») второй год подряд завоевывает призовые места на корпоративном чемпионате компании «Трансмашхолдинг» по стандартам WorldSkills. Состязания в компетенции «Сварочные технологии» проводятся на Тверском вагоностроительном заводе и являются отборочным этапом для участия представителя компании в национальном чемпионате рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

В этом году серебряным призером корпоративного чемпионата стал электросварщик цеха магистральных тепловозов Сергей Захаров. На БМЗ он работает с 2013 года и постоянно использует все возможности, чтобы совершенствовать свое профессиональное мастерство. За пять лет Сергей повысил квалификацию до шестого разряда, успешно выступает на заводских конкурсах «Лучший в профессии». Награда чемпионата компании «Трансмашхолдинг» стала важным этапом профессионального роста.

Сергей успешно выполнил задания по сборке и сварке четырёх модулей, каждый из которых предполагал применение навыков сварки определённого вида. Качество сварных швов проверялось рентгеном, образцы подвергались гидравлическим и механическим испытаниям. В результате представитель БМЗ уступил коллеге с Тверского вагоностроительного завода всего 1,8 балла.

В прошлом году другой заводчанин, Алексей Епишин, оказался лучшим среди молодых специалистов заводов Трансмашхолдинга в компетенции «Сварочные технологии». Он стал участником национального чемпионата по методике WorldSkills в Екатеринбурге.

Для молодых рабочих на БМЗ создаются все условия, чтобы постоянно повышать квалификацию, расширять профессиональную компетенцию. Электросварщики, например, проходят обучение с помощью тренажера дополненной реальности. На предприятии обновляется парк индивидуального оборудования для сварщиков, сварочные процессы переводятся на интенсивные технологии, новый уровень автоматизации и роботизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выгоничский суд наказал виновного в убийстве 85-летней матери
Через Брянскую область пытались провезти почти 400 килограммов мяса, колбасы и сала неизвестного происхождения
16 октября брянских водителей ждут сплошные проверки
В Брянской области стартовал конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции»
В Брянске у остановки «Стальзавод» произошло крупное ДТП
В Дятькове открыли памятник врачу-гигиенисту Алексею Доброславину
В центре Брянска на сутки запретят парковку
Брянская велогонщица стала победительницей кубка России
В Брянской области ограничат движение на трех железнодорожных переездах
Дороги в Брянской области подготовят к зиме до 1 ноября
Житель Карачевского района вернул угнанный сыном автомобиль
В Брянске 20 октября ограничат движение из-за приезда патриарха Кирилла
В Брянской области назвали среднюю сумму взятки
На Брянщине нашли виновных в загрязнении рек
Брянская область выбилась в лидеры по строительству детских садов и яслей
Стащившего из-под носа охранников аккумуляторы парня задержали в Брянске