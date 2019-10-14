2019-10-14T15:58:44+03:00
Спорт

Танцевальные пары из Брянска привезли семь медалей с международного турнира

Больше всех наград завоевали Никита Жариков и Александра Львутина
Никита ЕВТИХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В международном выставочном центре Москвы 12-13 октября прошли соревнования по спортивно-бальным танцам «Динамиада-2019». Их организовал танцевально-спортивный клуб Москвы «Триумф».

Брянскую область на конкурсе представляли пять пар из двух клубов: «Спин» и «Фантазия». В течение двух дней на паркете наши спортсмены демонстрировали судьям и зрителям свои новые композиции, интересные связки и оригинальные вариации исполнения. По итогам состязаний четырем брянским парам удалось дойти до финала и занять места на пьедестале.

Так, в категории «Дети 2 Е класса – Европейская программа» бронзовыми призерами турнира стали Аркадий Гаврюсев и Екатерина Чухлебова. В номинации «Взрослые плюс Молодежь до А класса - Латина» в тройку лидеров вошли Тимофей Якимкин и Дарья Солдатенкова. А в дисциплине «Взрослые - Латина» третье место, обойдя семь пар, заняли Сергей и Ангелина Минаевы.

Настоящими звездами международного турнира стали девятилетние Никита Жариков и Александра Львутина. Они покорили жюри и зрителей соревнований отличным качеством выполнения элементов композиции и эмоциональным настроем. По результатам турнира Никита и Александра завоевали три золотые медали в номинациях: «Дети 1 до Д класса - Латина», «Дети 1 - Латина», «Дети 2+1 до Д класса - Латина», - и одну серебряную в категории «Дети 1 - Европейская программа».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На переезде в Брянске легковушка врезалась в тепловоз
Брянская область завоевала гран-при на выставке «Золотая осень»
На Брянщине потратили 6,6 миллиона рублей на создание виртуальных концертных залов
Место Александра Хлиманкова в брянском горсовете займет Марина Соболевская
В Брянске ищут родителей для маленького Рашида
В Брянске таксист отдал лже-полицейскому восемь тысяч рублей
В Брянской области откроется семь виртуальных концертных залов
Брянские моржи открыли сезон зимнего плавания
Брянского водителя наказали по записи с камеры видеорегистратора
В Сельцо на озере Кривуха нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны
В Брянске два образовательных детских центра попались на работе без лицензии
Бережное отношение к природе с детства!
Брянские полицейские поймали велосипедных воров
За неделю жертвами телефонных мошенников стали 19 брянцев
В брянские колонии попытались перебросить запрещенные мобильные телефоны
Жительница Унечского района в суде ответит за смерть односельчанина
Участники акции "Живи, лес!" высадили 1,5 тысячи саженцев в Брянской области
В Карачевском районе закроют железнодорожный переезд на 101 километре
В Брянске заканчивается ремонт Майского парка
Взяточник из УФСИН не смог разжалобить брянский суд
Житель Клинцов пойдет под суд за торговлю контрафактным алкоголем и табаком
Бойцы брянского СОБРа вернулись из командировки на Кавказ
Жители Брянска застряли в пробках на Новом городке
В Брянске даст концерт автор хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В Суземском районе после ДТП у 18-летнего парня сняли скальп
В Брянске нашли живым пропавшего 74-летнего пенсионера