Танцевальные пары из Брянска привезли семь медалей с международного турнира

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-14T15:58:44+03:00

Больше всех наград завоевали Никита Жариков и Александра Львутина

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В международном выставочном центре Москвы 12-13 октября прошли соревнования по спортивно-бальным танцам «Динамиада-2019». Их организовал танцевально-спортивный клуб Москвы «Триумф».

Брянскую область на конкурсе представляли пять пар из двух клубов: «Спин» и «Фантазия». В течение двух дней на паркете наши спортсмены демонстрировали судьям и зрителям свои новые композиции, интересные связки и оригинальные вариации исполнения. По итогам состязаний четырем брянским парам удалось дойти до финала и занять места на пьедестале.

Так, в категории «Дети 2 Е класса – Европейская программа» бронзовыми призерами турнира стали Аркадий Гаврюсев и Екатерина Чухлебова. В номинации «Взрослые плюс Молодежь до А класса - Латина» в тройку лидеров вошли Тимофей Якимкин и Дарья Солдатенкова. А в дисциплине «Взрослые - Латина» третье место, обойдя семь пар, заняли Сергей и Ангелина Минаевы.

Настоящими звездами международного турнира стали девятилетние Никита Жариков и Александра Львутина. Они покорили жюри и зрителей соревнований отличным качеством выполнения элементов композиции и эмоциональным настроем. По результатам турнира Никита и Александра завоевали три золотые медали в номинациях: «Дети 1 до Д класса - Латина», «Дети 1 - Латина», «Дети 2+1 до Д класса - Латина», - и одну серебряную в категории «Дети 1 - Европейская программа».

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ИСТОЧНИК KP.RU