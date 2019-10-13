В Клинцах на перекрестке перевернулась скорая помощь

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-13T17:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Клинцах в воскресенье, 13 октября, перевернулась машина сокрой помощи. Фотографии с места автоаварии публикуют в соцсетях. Пользователи пишут, что на перекрестке улиц Ленина и Свердлова столкнулись скорая помощь и автомобиль УАЗ. Якобы медики ехали с включенными сигналами, а внедорожник не пропустил их машину.

О пострадавших пока не сообщают. Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU