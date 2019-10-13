В Клинцах на перекрестке перевернулась скорая помощь
Микроавтобус столкнулся с УАЗом
Фото: vk.com, Натали Сердюкова.
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В Клинцах в воскресенье, 13 октября, перевернулась машина сокрой помощи. Фотографии с места автоаварии публикуют в соцсетях. Пользователи пишут, что на перекрестке улиц Ленина и Свердлова столкнулись скорая помощь и автомобиль УАЗ. Якобы медики ехали с включенными сигналами, а внедорожник не пропустил их машину.
О пострадавших пока не сообщают. Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU