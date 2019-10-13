2019-10-13T17:31:04+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Московском столкнулись две легковушки: есть пострадавший

ДТП случилось около трех часов дня в воскресенье, 13 октября
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Никита Капков.Фото: vk.com, Никита Капков.
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В Брянске на проспекте Московском столкнулись два легковых автомобиля. Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 15.12 в воскресенье, 13 октября. На место выехали медики скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД.

- В результате ДТП есть пострадавший, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Спасателям пришлось смывать горюче-смазочные материалы с дороги.

Информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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