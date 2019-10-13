2019-10-13T12:18:30+03:00
Общество

Жительница Брянска едва не осталась без ногтей после посещения салона красоты

Женщина пишет, что мастер работала грязными инструментами
Марина АНТОНОВА
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Жительница Брянска пожаловалась на обслуживание в салоне красоты в микрорайоне Московском. Женщине нужно было срочно сделать маникюр, она записалась к непроверенному мастеру. Свой негативный отзыв о работе она оставила в соцсетях.

Кровь сочилась целый час после процедуры, которую клиентка так и не закончила. Горожанка пишет, что инструменты лежали в пластиковой коробке, а не в стерилизаторе. Подлинность сертификата на право проводить процедуры вызвала у нее сомнения. В салоне не висел прайс на услуги.

В комментариях пострадавшей женщине посоветовали обратиться в больницу, чтобы залечить раны, а также провериться на ВИЧ и гепатит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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