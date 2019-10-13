В Брянске стены палат детской больницы украсят художественной росписью
В Брянской областной детской больнице стены палат для тяжелобольных ребят украсят художественной росписью. Помочь в этом вызвался брянский художник Виталий Короткий.
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина встретилась с художником и главврачом больницы. Они обсудили проекты оформления стен паллиативных палат и сроки выполнения работ. Виталий Короткий пообещал, что будет помогать расписывать стены и в дальнейшем.
В ближайшее время запланировали расписать комнаты Дубровского детского дома-интерната, сообщает брянский детский омбудсмен.
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ИСТОЧНИК KP.RU