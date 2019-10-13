2019-10-13T11:35:58+03:00
Общество

В Брянске стены палат детской больницы украсят художественной росписью

В будущем распишут и комнаты Дубровского детского дома-интерната
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Инна Мухина.Фото: vk.com, Инна Мухина.
Изменить размер текста:

В Брянской областной детской больнице стены палат для тяжелобольных ребят украсят художественной росписью. Помочь в этом вызвался брянский художник Виталий Короткий.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина встретилась с художником и главврачом больницы. Они обсудили проекты оформления стен паллиативных палат и сроки выполнения работ. Виталий Короткий пообещал, что будет помогать расписывать стены и в дальнейшем.

В ближайшее время запланировали расписать комнаты Дубровского детского дома-интерната, сообщает брянский детский омбудсмен.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Брянска едва не осталась без ногтей после посещения салона красоты
Брянский водитель участвует в шоу «Россия рулит!» на федеральном канале
Трое жителей Брянска убили мужчину и забетонировали его тело в гараже
Брянское "Динамо" обыграло "Зоркого" из Красногорска
В Брянске водитель автобуса сбил 13-летнюю девочку на улице Литейной
Из Брянска отправился первый авиарейс в Минеральные Воды
В Брянске подросток поджег себя на Кургане Бессмертия
В Клинцовском районе насмерть разбились мотоциклист и 17-летняя пассажирка
В Брянске начали искать главную новогоднюю елку
Брянский боец Николай Алексахин нокаутировал канадца Ронсона
В Брянской области отремонтируют два железнодорожных переезда
В Брянске устроят "Тютчевский диктант"
Стало известно, какие дворы отремонтируют в следующем году в Брянске
Брянец, до смерти забивший мать, получил 10,5 лет колонии