В Брянске стены палат детской больницы украсят художественной росписью

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-13T11:35:58+03:00

В будущем распишут и комнаты Дубровского детского дома-интерната

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В Брянской областной детской больнице стены палат для тяжелобольных ребят украсят художественной росписью. Помочь в этом вызвался брянский художник Виталий Короткий.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина встретилась с художником и главврачом больницы. Они обсудили проекты оформления стен паллиативных палат и сроки выполнения работ. Виталий Короткий пообещал, что будет помогать расписывать стены и в дальнейшем.

В ближайшее время запланировали расписать комнаты Дубровского детского дома-интерната, сообщает брянский детский омбудсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU