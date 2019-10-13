Брянский водитель участвует в шоу «Россия рулит!» на федеральном канале
Брянский водитель и предприниматель Владимир Тимошин участвует в шоу «Россия рулит!». Передача с участием брянца вышла вечером в субботу, 12 октября, на НТВ.
Владимир Тимошин действующий чемпион России по ралли трофи. Он арендует лес в Рогнединском районе.
На шоу брянец должен был распилить три бревна электропилой, прикрепленной к машине. За отведенное время, две минуты, он не успел это сделать. Но судьи проголосовали за то, чтобы Владимир Тимошин выступил в финале.
Брянский водитель участвует в шоу "Россия рулит!" на НТВ.
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ИСТОЧНИК KP.RU