Брянское "Динамо" обыграло "Зоркого" из Красногорска
Брянские "Динамо" обыграло команду "Зоркий" из Красногорска. Матч прошел в субботу, 12 октября, на стадионе в Брянске. Игра закончилась со счетом 2:1.
Счет во втором тайме открыли соперники сине-белых. На 76-й минуте встречи гол забил динамовец Валерий Сорокин. На 78-й минуте ему же удалось попасть в ворота с пенальти.
"Динамо-Брянск" занимает первую строчку турнирной таблицы. На счету нашей команды 12 игр. Восемь из них закончились победой сине-белых. Два матча брянцы сыграли вничью, еще два проиграли.
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ИСТОЧНИК KP.RU