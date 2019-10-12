В Брянске подросток поджег себя на Кургане Бессмертия

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-12T13:26:20+03:00

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В Брянске подросток облил себя спиртосодержащей жидкостью и поджег свою одежду. Все это он сделал на звезде на Кургане Бессмертия. Видимо, снова из-за красивого вида. Так как парня снимали, а ролик появился на Youtube.

Судя по всему, с подростком все в порядке. Видео было снято для друзей, чтобы доказать свою популярность.

Напомним, за танец на Кургане Бессмертия на 30 тысяч рублей оштрафовали танцовщицу за оскорбление общества. Ее поддержал парень, который станцевал на звезде со скакалкой. Но он полицию так сильно не заинтересовал. Возможно, правоохранители обратят внимание на поджигающего себя подростка.

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ИСТОЧНИК KP.RU