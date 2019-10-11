2019-10-11T17:16:23+03:00
Происшествия

Брянец, до смерти забивший мать, получил 10,5 лет колонии

Это второй срок для жителя Бежицы
Поделиться:
Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

35-летний житель Бежицкого района Брянска, до смерти забивший свою мать, отправится за решетку. В пятницу, 11 октября, районный суд вынес ему приговор.

Преступление произошло днем 25 июня.

- У себя дома мужчина нанес матери не менее трех ударов кухонным ножом, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также он не менее 20 раз ударил ее руками по по различным частям тела. От полученных травм женщина умерла.

Подозреваемый полностью признал свою вину на суде.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд приговорил горожанина к 10,5 годам колонии строгого режима. Эта судимость стала второй для брянца.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какие дворы отремонтируют в следующем году в Брянске
В Брянской области от уголовного наказания скрывались 10 иностранцев
В Брянской области запустили образовательный проект "Профстажировки 2.0"
В приграничной брянской деревне нашли 60 тюков с одеждой, часами и париками
В Советском районе Брянская 14 октября отключат воду
Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область 20 октября
Брянский боец Николай Алексахин выйдет на поединок с Джесси Ронсоном
Новый магистральный трехсекционный тепловоз ТМХ завершил опытный пробег
В Брянской областной Думе появилось трое новых депутатов
Комаричских чиновников подозревают в махинациях с закупкой квартир для детей-сирот
Брянские водители автобусов и грузовиков за месяц 4,5 тысячи раз нарушили ПДД
Брянцу грозит 20 лет тюрьмы за продажу и употребление наркотиков
В Суземке задержали украинца с поддельными документами
В Брянске на улице Калинина столкнулись три иномарки
В автоаварии под Брянском перевернулся грузовик
В Брянске будут судить двух молодых людей за продажу «солей»
В Брянской области изменится расписание пригородных поездов
В Брянске задержали трех «железнодорожных» похитителей
В Брянске умер экс-начальник управления печати и информации обладминистрации
Новые очистные в Рогнединском районе достроят в конце ноября
Трех жителей Брянска поймали при попытке украсть лом с грузового состава
В Брянске на Набережной установили пешеходное ограждение