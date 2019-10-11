Брянец, до смерти забивший мать, получил 10,5 лет колонии

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-11T17:16:23+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Это второй срок для жителя Бежицы

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35-летний житель Бежицкого района Брянска, до смерти забивший свою мать, отправится за решетку. В пятницу, 11 октября, районный суд вынес ему приговор.

Преступление произошло днем 25 июня.

- У себя дома мужчина нанес матери не менее трех ударов кухонным ножом, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также он не менее 20 раз ударил ее руками по по различным частям тела. От полученных травм женщина умерла.

Подозреваемый полностью признал свою вину на суде.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Суд приговорил горожанина к 10,5 годам колонии строгого режима. Эта судимость стала второй для брянца.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU