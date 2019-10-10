В Брянске содержимое ассенизаторской машины слили во дворе многоэтажки
Видео "грязной работенки" появилось в социальных сетях
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В Брянске содержимое ассенизаторской машины слили на грунтовую дорогу во дворе пятиэтажного дома. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.
В комментариях пишут, что в машине была обычная вода. Ее откачали из подвала, где прорвало трубу. Другие пользователи пишут, что какая-бы чистая вода не была, ее нужно сливать в ассенизаторские колодцы или вывозит на спецполигоны.
В Брянске содержимое ассенизаторской машины слили на дорогу.Видео: "Типичный Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU