В Брянске содержимое ассенизаторской машины слили во дворе многоэтажки

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-10T16:46:17+03:00

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В Брянске содержимое ассенизаторской машины слили на грунтовую дорогу во дворе пятиэтажного дома. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

В комментариях пишут, что в машине была обычная вода. Ее откачали из подвала, где прорвало трубу. Другие пользователи пишут, что какая-бы чистая вода не была, ее нужно сливать в ассенизаторские колодцы или вывозит на спецполигоны.

В Брянске содержимое ассенизаторской машины слили на дорогу.Видео: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU