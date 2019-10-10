Брянские бодибилдеры привезли десять медалей с турнира в Могилеве
Брянские спортсмены привезли десять медалей разного достоинства с турнира по бодибилдингу «Кубок железного льва» в белорусском Могилеве. Международные соревнования прошли в начале октября. В них приняла участие команда Федерации бодибилдинга Брянской области, сообщают в пресс-службе регионального управления физкультуры и спорта.
В категории «Детский фитнес» первые три места заняли брянские юные спортсменки: Василиса Белова, Венера Курочкина и Татьяна Барабанова. Анастасия Жителева стала шестой. В категории «Бодифитнес» Василиса Волошко завоевала «бронзу». Александр Таненков и Владимир Восковец стали вторыми в классическом бодибилдинге.
Галина Гальцова получила серебряную медаль в фитнес-бикини.Самая известная брянская спортсменка в этом виде спорта, Милина Минасян, стала победительницей в своей весовой категории. В фитнес-бикини второе и третье места заняли Анна Серая и Елена Зеленова.
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ИСТОЧНИК KP.RU