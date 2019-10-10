СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-10T14:58:05+03:00

Такое решение приняли на заседании совета руководителей партии

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Глава Брянска Марина Дбар вошла в президиум партии «Единая Россия». Такое решение приняли за очередном заседании Совета руководителей партии. Его провел Сергей Неверов в Москве.

Напомним, Марина Дбар в сентябре стала председателем Брянского городского Совета народных депутатов. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты на первом после выборов заседании.

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ИСТОЧНИК KP.RU