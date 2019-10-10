Бывшей замглавы Володарской администрации Брянска грозит до шести лет колонии за взятки
Бывшему заместителю главы администрации Володарского района Брянска грозит до шести лет колонии за взятки. Уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере» передали для рассмотрения в суд. Оксану Пунтус обвиняют в двух эпизодах преступной деятельности.
По версии следствия, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года чиновница получила через посредника 95 тысяч рублей незаконного вознаграждения. Так ее «отблагодарили» индивидуальные предприниматели за то, что она предоставила им места для торговли новогодними елями и соснами.
- Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Володарском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU