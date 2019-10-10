Бывшей замглавы Володарской администрации Брянска грозит до шести лет колонии за взятки

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-10T12:47:20+03:00

По версии следствия, Оксана Пунтус за вознаграждение предоставляла места для продажи елок под Новый год

Изменить размер текста: A A

Бывшему заместителю главы администрации Володарского района Брянска грозит до шести лет колонии за взятки. Уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере» передали для рассмотрения в суд. Оксану Пунтус обвиняют в двух эпизодах преступной деятельности.

По версии следствия, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года чиновница получила через посредника 95 тысяч рублей незаконного вознаграждения. Так ее «отблагодарили» индивидуальные предприниматели за то, что она предоставила им места для торговли новогодними елями и соснами.

- Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Володарском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU