2019-10-10T12:47:20+03:00
Происшествия

Бывшей замглавы Володарской администрации Брянска грозит до шести лет колонии за взятки

По версии следствия, Оксана Пунтус за вознаграждение предоставляла места для продажи елок под Новый год
Марина АНТОНОВА
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Бывшему заместителю главы администрации Володарского района Брянска грозит до шести лет колонии за взятки. Уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере» передали для рассмотрения в суд. Оксану Пунтус обвиняют в двух эпизодах преступной деятельности.

По версии следствия, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года чиновница получила через посредника 95 тысяч рублей незаконного вознаграждения. Так ее «отблагодарили» индивидуальные предприниматели за то, что она предоставила им места для торговли новогодними елями и соснами.

- Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Володарском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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