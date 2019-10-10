Из-за аварии на водопроводе жители Стародубского района три месяца живут без воды

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-10T11:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за аварии на водопроводной сети в нескольких домах в хуторе Новенький в Стародубском районе не было воды. Водоснабжение отсутствовало в течение трех месяцев.

- Во время проверки выяснили, что сотрудники МУП ЖКХ Стародубского района вовремя не устранили аварию, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На должностное лицо завели административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Восстановить подачу воды потребовали от директора МУПа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU