Из-за аварии на водопроводе жители Стародубского района три месяца живут без воды
Из-за аварии на водопроводной сети в нескольких домах в хуторе Новенький в Стародубском районе не было воды. Водоснабжение отсутствовало в течение трех месяцев.
- Во время проверки выяснили, что сотрудники МУП ЖКХ Стародубского района вовремя не устранили аварию, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На должностное лицо завели административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Восстановить подачу воды потребовали от директора МУПа.
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ИСТОЧНИК KP.RU