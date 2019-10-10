Прокуратура подтвердила поборы с родителей в гимназии №3 в Брянске
Прокуратура подтвердила факты поборов с родителей учеников в гимназии №3 в Володарском районе Брянска. После публикаций СМИ провели проверку в учебном заведении.
Выяснилось, что в начале учебного года на собрании попечительского совета гимназии родительским комитетам классов говорят, в чем нуждается гимназия. Это могут быть ремонтные работы, покупка бытовой химии или оплата услуг охранника.
После этого родительский комитет устанавливает суммы пожертвований и сроки сдачи денег. При этом нарушается федеральное законодательство. Благотворительность в школах не запрещена, но должна носить добровольный характер. Родители сами должны решать сколько денег и когда они будут сдавать.
Директору гимназии №3 внесли представление, чтобы нарушения исправили, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU