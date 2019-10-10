2019-10-10T10:44:52+03:00
Происшествия

В Брянской области за пересечение границы осудили нелегальных мигрантов из Вьетнама

Иностранцев сопровождал гражданин Украины
Марина АНТОНОВА
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Приговор виновным пока не вступил в законную силу.Приговор виновным пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянской области за незаконное пересечение государственной границы осудили нелегальных мигрантов из Вьетнама и гражданина Украины, который вызвался им помочь. Вьетнамцы получили от 9 до 10 месяцев колонии общего режима. А украинец – один год и два месяца колонии и штраф 50 тысяч рублей.

В суде установили, что 8 июля в пограничной зоне в Суземском районе в 100 метрах от границы задержали восемь граждан Вьетнама и одного украинца. Гражданин соседнего государства незаконно прибыл в Россию еще раньше, чтобы сопровождать иностранцев. Он должен был провести их через границу в обход пункта пропуска. У вьетнамцев не было необходимых документов для пересечения границы и въезда в нашу страну.

Приговор виновным пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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